14.07.2025
Смотреть онлайн Karma Yacavino - Тулуайт Ди Гиролами 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Karma Yacavino — Тулуайт Ди Гиролами . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Karma Yacavino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тулуайт Ди Гиролами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Karma Yacavino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тулуайт Ди Гиролами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Karma Yacavino - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Karma Yacavino - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тулуайт Ди Гиролами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Karma Yacavino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Тулуайт Ди Гиролами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Тулуайт Ди Гиролами - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
44%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
Комментарии к матчу