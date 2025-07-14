14.07.2025
Смотреть онлайн Hannah Read - Loles Carbo Chova 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Hannah Read — Loles Carbo Chova . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 20:40 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hannah Read - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Hannah Read - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Hannah Read - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Hannah Read - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Loles Carbo Chova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Hannah Read - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Hannah Read - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Hannah Read - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Hannah Read - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Hannah Read - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Hannah Read - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Hannah Read - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Hannah Read - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
77%
24%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
