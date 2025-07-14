14.07.2025
Смотреть онлайн Paula Schaefer - Камила Нерадова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Paula Schaefer — Камила Нерадова . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Камила Нерадова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Камила Нерадова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Камила Нерадова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Камила Нерадова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Paula Schaefer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Paula Schaefer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Камила Нерадова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Paula Schaefer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Камила Нерадова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Paula Schaefer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Камила Нерадова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Камила Нерадова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Камила Нерадова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
32%
53%
Реализация брейк - пойнтов
33%
55%
