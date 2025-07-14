14.07.2025
Смотреть онлайн Даниела Чобану - Ema Barianakova 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Даниела Чобану — Ema Barianakova . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(6:3, 3:6, 6:2)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Даниела Чобану - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Даниела Чобану - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ema Barianakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ema Barianakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ema Barianakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ema Barianakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Даниела Чобану - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ema Barianakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Даниела Чобану - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ema Barianakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ema Barianakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ema Barianakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ema Barianakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Ema Barianakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Даниела Чобану - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Даниела Чобану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ema Barianakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Даниела Чобану - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
67%
50%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
