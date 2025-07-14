Текстовая трансляция

Гейм 1 - Макс Стенцер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Макс Стенцер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 8 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Макс Стенцер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 13 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Макс Стенцер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Макс Стенцер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 18 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 22 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 31 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 33 - Макс Стенцер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0