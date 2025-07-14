14.07.2025
Смотреть онлайн Адриэн Беррут - Макс Стенцер 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Адриэн Беррут — Макс Стенцер . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 17:55 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(5:7, 6:4, 7:6)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Макс Стенцер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Макс Стенцер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Макс Стенцер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Макс Стенцер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Макс Стенцер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Адриэн Беррут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Макс Стенцер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Адриэн Беррут - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Макс Стенцер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 34 - Адриэн Беррут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
9
11
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
72%
68%
Реализация брейк - пойнтов
36%
44%
