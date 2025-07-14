14.07.2025
Смотреть онлайн Theodoros Mitsakos - Деррик Чен 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Theodoros Mitsakos — Деррик Чен . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 18:40 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(7:6, 3:6, 7:5)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Деррик Чен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Деррик Чен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Деррик Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Деррик Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Theodoros Mitsakos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Theodoros Mitsakos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
65%
61%
Реализация брейк - пойнтов
55%
35%
