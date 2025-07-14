14.07.2025
Смотреть онлайн Semen Aginskiy - Лука Маттео Соббе 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: Semen Aginskiy — Лука Маттео Соббе . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 04
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Semen Aginskiy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лука Маттео Соббе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лука Маттео Соббе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лука Маттео Соббе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лука Маттео Соббе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лука Маттео Соббе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Semen Aginskiy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Semen Aginskiy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
62%
50%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
Комментарии к матчу