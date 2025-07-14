14.07.2025
Смотреть онлайн David Petrovic - Daniel Bien 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf: David Petrovic — Daniel Bien . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 01
UTR Pro Dusseldorf
Завершен
(7:5, 7:5)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Daniel Bien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Daniel Bien - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - David Petrovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - David Petrovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
60%
56%
Реализация брейк - пойнтов
70%
83%
Комментарии к матчу