14.07.2025
Смотреть онлайн Габриэла Вильегас - Кайла МакФи 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Габриэла Вильегас — Кайла МакФи . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 08:35 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 3.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 3
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
41%
67%
Реализация брейк - пойнтов
17%
67%
