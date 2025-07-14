14.07.2025
Смотреть онлайн Зара Ларке - Yilin Yan 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Зара Ларке — Yilin Yan . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 4.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 4
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Зара Ларке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Зара Ларке - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Зара Ларке - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Зара Ларке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yilin Elim Yan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Зара Ларке - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Зара Ларке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Yilin Elim Yan - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
67%
65%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу