Гейм 1 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 2 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Эми Стивенс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0