14.07.2025
Смотреть онлайн Эми Стивенс - Амелия Зильберман 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Эми Стивенс — Амелия Зильберман . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 04:40 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 3.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 3
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(6:1, 7:5)
(6:1, 7:5)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Эми Стивенс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Амелия Зильберман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
74%
38%
Реализация брейк - пойнтов
70%
50%
Комментарии к матчу