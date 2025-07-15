15.07.2025
Смотреть онлайн Кайла МакФи - Хлоя Шварц 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Кайла МакФи — Хлоя Шварц . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 4.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 4
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
79%
58%
Реализация брейк - пойнтов
36%
0%
Комментарии к матчу