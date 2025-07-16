16.07.2025
Смотреть онлайн Габриэла Вильегас - Хлоя Шварц 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Габриэла Вильегас — Хлоя Шварц . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 6.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 6
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хлоя Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Хлоя Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
9
Выигрыш первой подачи
73%
57%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
Комментарии к матчу