Гейм 1 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 2 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Хлоя Шварц - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Габриэла Вильегас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Габриэла Вильегас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0