12.07.2025
Смотреть онлайн Чарли Камю - Джереми Чжан 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall: Чарли Камю — Джереми Чжан, Финал . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 1.
МСК, Финал, Корт: Nudgee Grammar - Court 1
UTR Pro Boondall
Завершен
(3:6, 6:3, 4:6)
1 : 2
12 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чарли Камю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Джереми Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Джереми Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
55%
48%
Реализация брейк - пойнтов
88%
62%
