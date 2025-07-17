17.07.2025
Смотреть онлайн Хлоя Шварц - Амина Салибаева 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Хлоя Шварц — Амина Салибаева . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 4.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 4
UTR Pro Brisbane Women
Неявка команды
(Победитель: Амина Салибаева)
- : -
17 июля 2025
