16.07.2025
Смотреть онлайн Кайла МакФи - Амина Салибаева 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Кайла МакФи — Амина Салибаева . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 4.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 4
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(6:2, 7:5)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
83%
54%
Реализация брейк - пойнтов
71%
40%
Комментарии к матчу