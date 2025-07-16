Текстовая трансляция

Гейм 1 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40