16.07.2025
Смотреть онлайн Эми Стивенс - Whitney Moon 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Эми Стивенс — Whitney Moon . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 3.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 3
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Whitney Moon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
9
Выигрыш первой подачи
57%
69%
Реализация брейк - пойнтов
20%
60%
Комментарии к матчу