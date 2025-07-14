14.07.2025
Смотреть онлайн Скотт Джонс - Noah Brownrigg 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane: Скотт Джонс — Noah Brownrigg . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 2.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 2
UTR Pro Brisbane
Завершен
(7:5, 1:6, 2:6)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Скотт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Noah Brownrigg - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Noah Brownrigg - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Noah Brownrigg - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Noah Brownrigg - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
62%
76%
Реализация брейк - пойнтов
20%
44%
