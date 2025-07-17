17.07.2025
Смотреть онлайн Кайла МакФи - Nithesa Selvaraj 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Кайла МакФи — Nithesa Selvaraj . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 3.
МСК, Корт: Churchie Grammar - Court 3
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Nithesa Selvaraj - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Nithesa Selvaraj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
56%
43%
Реализация брейк - пойнтов
70%
44%
Комментарии к матчу