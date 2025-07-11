Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Сохён Парк - Екатерин Горгодзе 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Сохён ПаркЕкатерин Горгодзе . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Сохён Парк
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
11 июля 2025
Екатерин Горгодзе
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Сохён Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
58%
57%
Реализация брейк - пойнтов
18%
62%
Комментарии к матчу
