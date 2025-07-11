11.07.2025
Смотреть онлайн Albert Pedrico Kravtsov - Ричард Зусман 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Albert Pedrico Kravtsov — Ричард Зусман . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(6:4, 3:6, 6:0)
(6:4, 3:6, 6:0)
2 : 1
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Albert Pedrico Kravtsov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Albert Pedrico Kravtsov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Albert Pedrico Kravtsov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Albert Pedrico Kravtsov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Albert Pedrico Kravtsov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Albert Pedrico Kravtsov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Albert Pedrico Kravtsov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Albert Pedrico Kravtsov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Ричард Зусман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Albert Pedrico Kravtsov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Ричард Зусман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Albert Pedrico Kravtsov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Albert Pedrico Kravtsov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Albert Pedrico Kravtsov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Albert Pedrico Kravtsov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Albert Pedrico Kravtsov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Albert Pedrico Kravtsov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
60%
55%
Реализация брейк - пойнтов
32%
31%
Комментарии к матчу