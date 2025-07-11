11.07.2025
Смотреть онлайн Илья Симакин - Адриа Сориано Баррера 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Илья Симакин — Адриа Сориано Баррера . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(2:6, 6:3, 3:6)
(2:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Илья Симакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Илья Симакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Адриа Сориано Баррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Адриа Сориано Баррера - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
57%
76%
Реализация брейк - пойнтов
40%
31%
Комментарии к матчу