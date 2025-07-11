Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Даник Хаверманс - Линда Шевчикова 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki: Даник ХавермансЛинда Шевчикова . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:24 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki
Даник Хаверманс
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
11 июля 2025
Линда Шевчикова
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даник Хаверманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Линда Шевчикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Линда Шевчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Линда Шевчикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Даник Хаверманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Линда Шевчикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Линда Шевчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Линда Шевчикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Даник Хаверманс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Линда Шевчикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Даник Хаверманс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Линда Шевчикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Линда Шевчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Линда Шевчикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Линда Шевчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Линда Шевчикова - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
65%
73%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
Комментарии к матчу
