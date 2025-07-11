11.07.2025
Смотреть онлайн Алина Гранвер - Кэти Свон 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito: Алина Гранвер — Кэти Свон . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:22 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Don Benito
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алина Гранвер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кэти Свон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кэти Свон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
57%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу