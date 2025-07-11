11.07.2025
Смотреть онлайн Факундо Хуарес - Артур Боннауд 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Факундо Хуарес — Артур Боннауд . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Артур Боннауд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Факундо Хуарес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Факундо Хуарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Факундо Хуарес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Факундо Хуарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Артур Боннауд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Факундо Хуарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Факундо Хуарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Артур Боннауд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Артур Боннауд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Артур Боннауд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Факундо Хуарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Артур Боннауд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
65%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
44%
