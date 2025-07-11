11.07.2025
Смотреть онлайн Саша Геймар-Вайенбург - Джанлука Каденассо 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bastia-Lucciana: Саша Геймар-Вайенбург — Джанлука Каденассо . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bastia-Lucciana
Завершен
(4:6, 3:5)
0 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Саша Геймар-Вайенбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Саша Геймар-Вайенбург - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Саша Геймар-Вайенбург - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
72%
Реализация брейк - пойнтов
67%
44%
