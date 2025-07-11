Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.07.2025

Смотреть онлайн Майя Дрозд - Анна Хертел 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki: Майя ДроздАнна Хертел . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki
Майя Дрозд
Завершен
(2:6, 2:5)
0 : 2
11 июля 2025
Анна Хертел
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майя Дрозд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Anna Hertel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Майя Дрозд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Anna Hertel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Майя Дрозд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Майя Дрозд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
50%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
9 Января
22:30
Хетафе Хетафе
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
9 Января
23:00
Барселона Барселона
Партизан Партизан
9 Января
22:30
Милан Милан
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
9 Января
22:30
Баскония Баскония
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
9 Января
22:30
Рексем Рексем
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
9 Января
22:30
Порт Вейл Порт Вейл
Флитвуд Таун Флитвуд Таун
9 Января
22:30
Престон Престон
Уиган Уиган
9 Января
22:30
Суиндон Суиндон
Ньюпорт Каунти Ньюпорт Каунти
9 Января
23:00
Милтон Кинс Донз Милтон Кинс Донз
Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед
9 Января
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA