11.07.2025
Смотреть онлайн Майя Дрозд - Анна Хертел 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki: Майя Дрозд — Анна Хертел . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(2:6, 2:5)
0 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майя Дрозд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Anna Hertel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Майя Дрозд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Anna Hertel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Майя Дрозд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Майя Дрозд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Anna Hertel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Anna Hertel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
50%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
