11.07.2025
Смотреть онлайн Самсон Лаура - Александра Олийникова 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 The Hague: Самсон Лаура — Александра Олийникова . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 The Hague
Завершен
(6:2, 3:6, 2:6)
1 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Laura Samson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александра Олийникова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Laura Samson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Александра Олийникова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Самсон Лаура
Александра Олийникова
0 побед
1 победа
0%
100%
23.11.2025
Самсон Лаура
-:-
Александра Олийникова
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
66%
70%
Реализация брейк - пойнтов
30%
57%
