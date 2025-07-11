Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.07.2025

Смотреть онлайн Felix Balshaw - Миллен Харрион 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Felix BalshawМиллен Харрион . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Litija
Felix Balshaw
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
11 июля 2025
Миллен Харрион
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Миллен Харрион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Миллен Харрион - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Миллен Харрион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Миллен Харрион - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Felix Balshaw
Felix Balshaw
Миллен Харрион
Felix Balshaw
1 победа
0 побед
100%
0%
17.10.2025
Felix Balshaw
Felix Balshaw
2:0
Миллен Харрион
Миллен Харрион
Обзор

Статистика матча

Эйсы
4
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
62%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Чарльтон Чарльтон
Челси Челси
10 Января
23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
10 Января
18:00
Рома Рома
Сассуоло Сассуоло
10 Января
20:00
Валенсия Валенсия
Эльче Эльче
10 Января
23:00
Вильярреал Вильярреал
Алавес Алавес
10 Января
18:15
Аталанта Аталанта
Торино Торино
10 Января
22:45
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
10 Января
20:45
Анже Анже
Тулуза Тулуза
10 Января
17:30
Хирона Хирона
Осасуна Осасуна
10 Января
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эксетер Эксетер
10 Января
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA