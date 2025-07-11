11.07.2025
Смотреть онлайн Felix Balshaw - Миллен Харрион 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Felix Balshaw — Миллен Харрион . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Миллен Харрион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Миллен Харрион - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Миллен Харрион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Миллен Харрион - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Felix Balshaw
Миллен Харрион
1 победа
0 побед
100%
0%
17.10.2025
Felix Balshaw
2:0
Миллен Харрион
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
62%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу