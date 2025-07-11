11.07.2025
Смотреть онлайн Kacper Knitter - Адриан Гобат 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Kacper Knitter — Адриан Гобат . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(7:5, 5:7, 4:6)
(7:5, 5:7, 4:6)
1 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kacper Knitter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 34 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
58%
71%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
Комментарии к матчу