11.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Матиас Черны — Томаш Беркиета . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
55%
72%
Реализация брейк - пойнтов
29%
44%
