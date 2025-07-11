Текстовая трансляция

Гейм 1 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0