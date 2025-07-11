Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.07.2025

Смотреть онлайн Матиас Черны - Томаш Беркиета 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Матиас ЧерныТомаш Беркиета . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Lodz
Матиас Черны
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
11 июля 2025
Томаш Беркиета
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Матиас Черны - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Матиас Черны - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
4
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
55%
72%
Реализация брейк - пойнтов
29%
44%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
9 Января
22:30
КалПа КалПа
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
9 Января
19:30
ХПК ХПК
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
9 Января
19:30
Сайпа Сайпа
ТПС ТПС
9 Января
19:30
Таппара Таппара
Эссят Эссят
9 Января
19:30
Хетафе Хетафе
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
9 Января
23:00
Барселона Барселона
Партизан Партизан
9 Января
22:30
Лукко Лукко
Карпат Карпат
9 Января
19:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Кёльнер Кёльнер
9 Января
21:30
ХИФК ХИФК
Ильвес Ильвес
9 Января
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA