11.07.2025
Смотреть онлайн Тибо Колсон - Kacper Szymkowiak 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Тибо Колсон — Kacper Szymkowiak . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(6:4, 6:7, 6:3)
2 : 1
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
3
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
74%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
