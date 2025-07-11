Текстовая трансляция

Гейм 1 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 18 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 24 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Тибо Колсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 29 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 30 - Тибо Колсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 31 - Тибо Колсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40