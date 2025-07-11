11.07.2025
Смотреть онлайн Никита Маштаков - Ээро Васа 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lodz: Никита Маштаков — Ээро Васа . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lodz
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
11 июля 2025
Гейм 1 - Ээро Васа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ээро Васа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Никита Маштаков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Никита Маштаков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ээро Васа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ээро Васа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Никита Маштаков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ээро Васа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Никита Маштаков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Никита Маштаков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Никита Маштаков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Ээро Васа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ээро Васа - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
15
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
63%
87%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу