11.07.2025
Смотреть онлайн Виктория Бородулина - Galena Krastenova 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Виктория Бородулина — Galena Krastenova . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:55 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 1.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 1
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(4:6, 6:4, 2:6)
1 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Виктория Бородулина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Galena Krastenova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Виктория Бородулина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Galena Krastenova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
46%
57%
Реализация брейк - пойнтов
78%
82%
