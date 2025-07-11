11.07.2025
Смотреть онлайн Алисса Регуэр - Мичика Озеки 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Hillcrest: Алисса Регуэр — Мичика Озеки . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:49 по московскому времени .
ITF W35 Hillcrest
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Мичика Озеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мичика Озеки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мичика Озеки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
75%
36%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
