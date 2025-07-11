11.07.2025
Смотреть онлайн Дженнифер Ружжери - Малак Эль Аллами 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Casablanca: Дженнифер Ружжери — Малак Эль Аллами . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Casablanca
Завершен
(6:7, 6:1, 6:1)
2 : 1
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Малак Эль Аллами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Малак Эль Аллами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Малак Эль Аллами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Малак Эль Аллами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Малак Эль Аллами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Малак Эль Аллами - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Малак Эль Аллами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Малак Эль Аллами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Дженнифер Ружжери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Дженнифер Ружжери - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
58%
45%
Реализация брейк - пойнтов
53%
29%
