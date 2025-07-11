11.07.2025
Смотреть онлайн Fita Boluda/Pigossi - Аверлаг/Эпплтон 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Contrexeville WD: Fita Boluda/Pigossi — Аверлаг/Эпплтон, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 1
WTA Contrexeville WD
Завершен
(5:7, 4:6)
(5:7, 4:6)
0 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fita Boluda/Pigossi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Fita Boluda/Pigossi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Fita Boluda/Pigossi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Fita Boluda/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Fita Boluda/Pigossi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Аверлаг/Эпплтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Fita Boluda/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Fita Boluda/Pigossi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Fita Boluda/Pigossi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Fita Boluda/Pigossi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Аверлаг/Эпплтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
64%
67%
Реализация брейк - пойнтов
15%
50%
Комментарии к матчу