11.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Филип Хеннинг — Дигвияйпратап Сингх . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(7:6, 5:2)
2 : 0
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дигвияйпратап Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Дигвияйпратап Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
9
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
82%
78%
Реализация брейк - пойнтов
38%
33%
