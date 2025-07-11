11.07.2025
Смотреть онлайн Катажина Кава - Майар Шериф 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — WTA Бостад: Катажина Кава — Майар Шериф, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Centre Court
WTA Бостад
Завершен
(2:6, 7:6, 6:1)
2 : 1
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Майар Шериф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Майар Шериф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Майар Шериф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Майар Шериф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
9
4
Выигрыш первой подачи
62%
55%
Реализация брейк - пойнтов
38%
36%
