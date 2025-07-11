11.07.2025
Смотреть онлайн Сара Долс - Джоелле Лилли Софи Стьюр 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Casablanca: Сара Долс — Джоелле Лилли Софи Стьюр . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Casablanca
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Долс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сара Долс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Джоелле Лилли Софи Стьюр - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
25%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
