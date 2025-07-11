Смотреть онлайн Романо/Форти - Haase/Ingildsen 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест - МП: Романо/Форти — Haase/Ingildsen, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Center court.