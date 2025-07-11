11.07.2025
Смотреть онлайн Романо/Форти - Haase/Ingildsen 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест - МП: Романо/Форти — Haase/Ingildsen, 1/2 финала . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Center court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center court
Челленджер Триест - МП
Завершен
(3:6, 5:7)
(3:6, 5:7)
0 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Романо/Форти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Романо/Форти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Haase/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Романо/Форти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Haase/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Haase/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Романо/Форти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Романо/Форти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Романо/Форти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Романо/Форти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Романо/Форти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Haase/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
69%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
36%
Комментарии к матчу