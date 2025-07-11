11.07.2025
Смотреть онлайн Мартин Мазев - Дилан Уолдорф Мартин 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Мартин Мазев — Дилан Уолдорф Мартин . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 04:40 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
11 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартин Мазев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Dylan Martin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Dylan Martin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мартин Мазев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Dylan Martin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Мартин Мазев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Dylan Martin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мартин Мазев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Dylan Martin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Dylan Martin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Dylan Martin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Dylan Martin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Dylan Martin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Мартин Мазев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Мартин Мазев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Dylan Martin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Dylan Martin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Dylan Martin - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
50%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
70%
Комментарии к матчу