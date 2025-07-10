10.07.2025
Смотреть онлайн Аранча Рус - Самсон Лаура 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 The Hague: Аранча Рус — Самсон Лаура . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 The Hague
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Laura Samson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Аранча Рус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Аранча Рус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Laura Samson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Laura Samson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
41%
71%
Реализация брейк - пойнтов
67%
75%
Комментарии к матчу