10.07.2025
Смотреть онлайн Михел Де Кром - Ромаин Фаукон 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Гаага: Михел Де Кром — Ромаин Фаукон . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Гаага
Завершен
(6:2, 2:6, 3:5)
1 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михел Де Кром - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Михел Де Кром - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Михел Де Кром - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Михел Де Кром - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Михел Де Кром - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Михел Де Кром - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
52%
66%
Реализация брейк - пойнтов
83%
50%
