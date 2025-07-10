Смотреть онлайн Haase/Ingildsen - Caniato/Carboni 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест - МП: Haase/Ingildsen — Caniato/Carboni, 1/4 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.