10.07.2025
Смотреть онлайн Haase/Ingildsen - Caniato/Carboni 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Триест - МП: Haase/Ingildsen — Caniato/Carboni, 1/4 финала . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 2
Челленджер Триест - МП
Завершен
(7:5, 6:0)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Caniato/Carboni - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Caniato/Carboni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Haase/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Caniato/Carboni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Caniato/Carboni - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Caniato/Carboni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Haase/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Haase/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Haase/Ingildsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Haase/Ingildsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
88%
48%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
