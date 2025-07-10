10.07.2025
Смотреть онлайн Франциска Жорже - Эн Шуо Лианг 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Corroios-Seixal: Франциска Жорже — Эн Шуо Лианг . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Corroios-Seixal
Завершен
(4:6, 6:4, 3:6)
(4:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эн Шуо Лианг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эн Шуо Лианг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Эн Шуо Лианг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Эн Шуо Лианг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Эн Шуо Лианг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Эн Шуо Лианг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Эн Шуо Лианг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Эн Шуо Лианг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
54%
67%
Реализация брейк - пойнтов
45%
39%
Комментарии к матчу