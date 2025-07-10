10.07.2025
Смотреть онлайн Дие Эль Жарди - Камилла Дженнаро 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Casablanca: Дие Эль Жарди — Камилла Дженнаро . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Casablanca
Завершен
(0:6, 4:5)
(0:6, 4:5)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Камилла Дженнаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Камилла Дженнаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Камилла Дженнаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дие Эль Жарди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Камилла Дженнаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Камилла Дженнаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Дие Эль Жарди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Дие Эль Жарди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Дие Эль Жарди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Камилла Дженнаро - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
53%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
Комментарии к матчу