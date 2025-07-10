10.07.2025
Смотреть онлайн Inaki Montes-De La Torre - Клемент Шидек 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Inaki Montes-De La Torre — Клемент Шидек . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 11:58 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Inaki Montes-De La Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Клемент Шидек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Inaki Montes-De La Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Клемент Шидек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Клемент Шидек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Клемент Шидек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Клемент Шидек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Клемент Шидек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Inaki Montes-De La Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Клемент Шидек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Клемент Шидек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Inaki Montes-De La Torre - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Клемент Шидек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Клемент Шидек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Inaki Montes-De La Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Клемент Шидек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Inaki Montes-De La Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Inaki Montes-De La Torre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Клемент Шидек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Клемент Шидек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
43%
59%
Реализация брейк - пойнтов
42%
53%
