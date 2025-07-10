10.07.2025
Смотреть онлайн Илья Симакин - Икер Уррибарренс Рамирес 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Roda de Bara: Илья Симакин — Икер Уррибарренс Рамирес . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roda de Bara
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Икер Уррибарренс Рамирес Ramirez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Икер Уррибарренс Рамирес Ramirez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Икер Уррибарренс Рамирес Ramirez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Икер Уррибарренс Рамирес Ramirez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Икер Уррибарренс Рамирес Ramirez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Илья Симакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Илья Симакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Илья Симакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Илья Симакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Икер Уррибарренс Рамирес Ramirez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Илья Симакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
77%
60%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
