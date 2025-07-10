10.07.2025
Смотреть онлайн Джонас Форейтек - Лассе Пертнер 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Джонас Форейтек — Лассе Пертнер . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kassel
Завершен
(4:6, 6:2, 6:2)
(4:6, 6:2, 6:2)
2 : 1
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонас Форейтек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джонас Форейтек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лассе Пертнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лассе Пертнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джонас Форейтек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Лассе Пертнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
78%
71%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
Комментарии к матчу