10.07.2025

Смотреть онлайн Джонас Форейтек - Лассе Пертнер 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kassel: Джонас ФорейтекЛассе Пертнер . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Kassel
Джонас Форейтек
Завершен
(4:6, 6:2, 6:2)
2 : 1
10 июля 2025
Лассе Пертнер
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонас Форейтек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джонас Форейтек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лассе Пертнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лассе Пертнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джонас Форейтек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лассе Пертнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Лассе Пертнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
78%
71%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
Комментарии к матчу
